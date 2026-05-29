15:45 29.05.2026
Итоги регионального этапа конкурса "Лучший по профессии" подвели в Перми

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. В Перми подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Сварщик", сообщает пресс-служба правительства региона.
Конкурсные мероприятия стартовали 27 мая. Каждый участник прошел тестирование, включающее вопросы о знании оборудования, этапах технологических процессов и применению правил охраны труда. В практической части конкурсанты на время проводили качественную сварку нескольких видов швов. Всего в конкурсе участвовали 39 рабочих со всего региона.
Первое место занял Иван Андреев, второе — Петр Шувалов, третье —Владимир Кирпиченко.
Победитель рассказал, что еще до службы в армии отучился на сварщика.
"Труднее всего далась теория, все-таки я больше практик. Рад, что смог доказать свой уровень на таком серьезном конкурсе. Благодарю за поддержку семью, друзей и коллег. Горд защитить честь нашего региона на федеральном этапе конкурса", — приводит пресс-служба слова Андреева.
В следующем году он отметит 25 лет в сварочном деле.
С 2025 по 2027 годы Пермь — столица федерального этапа по номинации "Сварщик". В прошлом году за звание лучшего в стране боролись 38 сварщиков из 36 регионов. Победителем стал Илья Рюппиев из Карелии.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта "Человек труда" нацпроекта "Кадры".
 
