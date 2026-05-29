Пентагон хочет модернизировать пять военных баз ради новых перехватчиков

Программа модернизации является крупнейшей статьей расходов в рамках общего бюджета наземной ПРО на 2027 год, составляющего 1,36 миллиарда долларов.

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Агентство по противоракетной обороне США запросило 778,5 миллионов долларов на модернизацию наземной инфраструктуры ПРО на пяти военных базах под новые ракеты-перехватчики, выяснило РИА Новости, изучив бюджетные документы Пентагона на 2027 финансовый год.

Эти средства получат база Форт-Грили и авиастанция Эрексон на Аляске , база космических сил Ванденберг в Калифорнии , Форт-Драм в Нью-Йорке и Центр интеграции и операций ПРО в Колорадо , свидетельствуют изученные РИА Новости данные.

Деньги пойдут на модернизацию комплексов управления огнем, защищенных сетей, терминалов связи и пусковых установок.

Бюджет на эти цели вырастет почти вдвое по сравнению с прошлым годом, когда было запрошено 390,1 миллиона долларов. Основной причиной увеличения расходов назван переход на смешанный парк перехватчиков, при котором будут использоваться ракеты и старого (GBI), и нового (NGI) поколения.

Средства также пойдут на защиту от киберугроз и обновление коммуникационной сети ПРО.