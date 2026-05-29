Российско-китайский индустриальный парк построят в Хабаровске к 2029 году

ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Российско-китайский индустриальный парк "Восточный мост", где смогут разместиться производственные и высокотехнологичные компании, построят в Хабаровске к 2029 году, сообщает правительство Хабаровского края.

"Сама площадка будет называться "Восточный мост". Для будущих резидентов здесь подготовят пять производственных зданий площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также участки, где компании смогут возвести цеха под свои задачи. Кроме того, парк обеспечат всей необходимой инфраструктурой: электричество, вода, тепло, газ и подъездные пути", – говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что по решению губернатора края Дмитрия Демешина парк получил статус масштабного инвестиционного проекта, что дало возможность выдать инвестору под строительство участок в 18,6 гектара без проведения торгов.

"Параллельно идет работа по привлечению средств на строительство. Документы направлены в Минэкономразвития России на получение федеральной субсидии в 600 миллионов рублей, которые пойдут на возведение парка и подключение к сетям", – уточняется в сообщении.