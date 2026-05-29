Рейтинг@Mail.ru
Российско-китайский индустриальный парк построят в Хабаровске к 2029 году - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
12:55 29.05.2026
Российско-китайский индустриальный парк построят в Хабаровске к 2029 году

Индустриальный парк "Восточный мост" построят в Хабаровске к 2029 году

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ХАБАРОВСК, 29 мая – РИА Новости. Российско-китайский индустриальный парк "Восточный мост", где смогут разместиться производственные и высокотехнологичные компании, построят в Хабаровске к 2029 году, сообщает правительство Хабаровского края.
"Сама площадка будет называться "Восточный мост". Для будущих резидентов здесь подготовят пять производственных зданий площадью 1,5 тысячи квадратных метров, а также участки, где компании смогут возвести цеха под свои задачи. Кроме того, парк обеспечат всей необходимой инфраструктурой: электричество, вода, тепло, газ и подъездные пути", – говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что по решению губернатора края Дмитрия Демешина парк получил статус масштабного инвестиционного проекта, что дало возможность выдать инвестору под строительство участок в 18,6 гектара без проведения торгов.
"Параллельно идет работа по привлечению средств на строительство. Документы направлены в Минэкономразвития России на получение федеральной субсидии в 600 миллионов рублей, которые пойдут на возведение парка и подключение к сетям", – уточняется в сообщении.
По информации правительства, помимо бюджетных средств, проект получит частные инвестиции из Китая в сумме 360 миллионов рублей, а из 12 уже заявленных резидентов будущего индустриального парка 6 являются китайскими предприятиями. Общая сумма подписанных с резидентами соглашений на настоящий момент составляет 46,2 миллионов долларов.
 
Хабаровский крайХабаровскДмитрий ДемешинРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала