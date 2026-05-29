Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
17:40 29.05.2026
Оверчук: Союзное государство продолжит оказывать медицинскую помощь чернобыльцам

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии продолжит оказывать медицинскую помощь жертвам аварии на Чернобыльской АЭС, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
В пятницу совет министров Союзного государства (СГ) подписал постановление "О проведении в 2026 году мероприятия Союзного государства "Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", оно опубликовано на сайте постоянного комитета СГ.
"Союзное государство продолжает программу медицинской помощи гражданам России и Белоруссии, пострадавшим от радиационного воздействия в результате аварии на Чернобыльской АЭС. За 10 лет работы программы, с 2016 года, более 13 тысяч человек получили специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь. И мы продолжим обеспечивать медицинскую поддержку чернобыльцев и их близких, используя комплексный подход – углубленную диагностику, лечение с использованием передовых технологий, проведение реабилитации", - заявил Оверчук журналистам, комментируя программу.
Он напомнил, что в программе задействованы три основные площадки – Национальный медицинский исследовательский центр радиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации в Обнинске, Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени Никифорова МЧС России в Петербурге и Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека Министерства здравоохранения Белоруссии в Гомеле.
"Помощь оказывается гражданам наших стран бесплатно, расходы покрываются за счет бюджета Союзного государства России и Белоруссии", - добавил Оверчук.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной примерно в 15 километрах от города Чернобыль Киевской области, произошла 26 апреля 1986 года.
 
