На всей территории УрФО впервые объявляли ракетную опасность

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Ракетную опасность впервые объявляли на территории всего Уральского федерального округа, сообщил полпред президента Артем Жога.
"Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности", — написал он на платформе "Макс".
Этот режим временно действовал в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Югре и ЯНАО.
Кроме того, ракетную опасность объявляли в Пермском крае, в Ростовской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Брянской и Самарской областях, а также в Чувашии.
