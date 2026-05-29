На всей территории УрФО впервые объявляли ракетную опасность
15:17 29.05.2026 (обновлено: 19:52 29.05.2026)
На всей территории УрФО впервые объявляли ракетную опасность

Ракетную опасность объявляли на территории всего Уральского федерального округа

Работа бригады ПВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Работа бригады ПВО. Архивное фото
  • На территории всего Уральского федерального округа впервые объявляли ракетную опасность.
  • Сигнал гражданской обороны временно звучал в Пермском крае, в Ростовской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Брянской и Самарской областях, а также в Чувашии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мая — РИА Новости. Ракетную опасность впервые объявляли на территории всего Уральского федерального округа, сообщил полпред президента Артем Жога.
"Уважаемые жители, ответственные службы находятся в режиме повышенной готовности", — написал он на платформе "Макс".

Этот режим временно действовал в Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Югре и ЯНАО.
Кроме того, ракетную опасность объявляли в Пермском крае, в Ростовской, Нижегородской, Волгоградской, Пензенской, Воронежской, Брянской и Самарской областях, а также в Чувашии.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХанты-Мансийский автономный округКурганская областьПроисшествияСамарская областьАртем ЖогаУрал
 
 
