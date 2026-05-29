В Омске возбудили дело после пропажи пары во время прогулки на сапбордах - РИА Новости, 29.05.2026
13:19 29.05.2026
В Омске возбудили дело после пропажи пары во время прогулки на сапбордах

Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 29.05.2026
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
  • В Омске возбудили уголовное дело после пропажи пары, собиравшейся плыть на сапбордах по Иртышу.
  • Супруги вышли из дома 25 мая и с тех пор не появлялись.
  • Следствие выдвинуло несколько версий, включая гибель в результате несчастного случая на воде.
ОМСК, 29 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Омске после пропажи пары, собиравшихся плыть на сапбордах по Иртышу, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления СК РФ.
Сотрудники полиции разыскивают 43-летнюю Ольгу Симочкину и 40-летнего Анатолия Бойко. Пара давно увлекается катанием на сапах. Днем 25 мая они вышли из дома на бульваре Архитекторов в Омске, одетые в шорты и футболки, взяли с собой рюкзаки с сапбордами, с тех пор их не видели. Известно, что они собирались на прогулку по Иртышу.
"Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ) по факту безвестного исчезновения 43-летней женщины и ее 40-летнего сожителя", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Следствием выдвинуто несколько версий, в том числе гибель в результате несчастного случая на воде.
