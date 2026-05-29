Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Вашингтону для успеха переговоров с Тегераном следует перестать нарушать обязательства, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"США неоднократно нарушали свои обещания. Многолетний опыт Ирана в отношениях с США показывает, что Вашингтон не придает значения ни обязательствам, ни соглашениям. Именно поэтому сегодня главным фактором, мешающим достижению устойчивого соглашения, остается поведение американской стороны", - сказал Азизи.
"США необходимо пересмотреть свое поведение. В противном случае этот процесс не приведет к желаемому результату", - добавил он.