Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства, заявили в Иране

ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Вашингтону для успеха переговоров с Тегераном следует перестать нарушать обязательства, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.

"США неоднократно нарушали свои обещания. Многолетний опыт Ирана в отношениях с США показывает, что Вашингтон не придает значения ни обязательствам, ни соглашениям. Именно поэтому сегодня главным фактором, мешающим достижению устойчивого соглашения, остается поведение американской стороны", - сказал Азизи.

По его словам, Штатам нужно поменять поведение.