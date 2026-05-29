Рейтинг@Mail.ru
Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства, заявили в Иране - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:45 29.05.2026
Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства, заявили в Иране

Парламентарий Азизи: Вашингтону нужно перестать нарушать обязательства

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи заявил, что США неоднократно нарушали свои обещания.
  • По мнению Азизи, для успеха переговоров с Тегераном Вашингтону необходимо поменять свое поведение.
ТЕГЕРАН, 29 мая - РИА Новости. Вашингтону для успеха переговоров с Тегераном следует перестать нарушать обязательства, заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
"США неоднократно нарушали свои обещания. Многолетний опыт Ирана в отношениях с США показывает, что Вашингтон не придает значения ни обязательствам, ни соглашениям. Именно поэтому сегодня главным фактором, мешающим достижению устойчивого соглашения, остается поведение американской стороны", - сказал Азизи.
По его словам, Штатам нужно поменять поведение.
"США необходимо пересмотреть свое поведение. В противном случае этот процесс не приведет к желаемому результату", - добавил он.
Танкер в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Иран произвел предупредительные выстрелы по судам близ Ормузского пролива
Вчера, 23:57
 
Вашингтон (штат)Тегеран (город)ИранВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала