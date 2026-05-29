Флеболог рассказал, можно ли носить обувь на плоской подошве

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обувь на плоской подошве не вредна для людей, у которых нет плоскостопия, рассказал РИА Новости сосудистый хирург, врач высшей категории, член Международной Ассоциации флебологов Вадим Мартынов.
"Плоская обувь - в целом, если нет плоскостопия, то вреда от нее никакого нет. Когда есть плоскостопие, это не просто косметика, это также мышцы не работают. Когда мышцы голени не работают при плоскостопии, тогда и (появляется - ред.) искривление оси тела, отсюда остеохондроз... и застой крови", - рассказал Мартынов.
Он рекомендовал людям с диагнозом плоскостопие подбирать правильную обувь, которая не усугубит симптомы.