02:14 29.05.2026
Флеболог рассказал, можно ли носить обувь на плоской подошве

РИА Новости: обувь на плоской подошве не вредна для людей без плоскостопия

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам сосудистого хирурга Вадима Мартынова, обувь на плоской подошве не вредна для людей без плоскостопия.
  • Людям с плоскостопием врач рекомендовал подбирать правильную обувь, чтобы не усугубить симптомы.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Обувь на плоской подошве не вредна для людей, у которых нет плоскостопия, рассказал РИА Новости сосудистый хирург, врач высшей категории, член Международной Ассоциации флебологов Вадим Мартынов.
"Плоская обувь - в целом, если нет плоскостопия, то вреда от нее никакого нет. Когда есть плоскостопие, это не просто косметика, это также мышцы не работают. Когда мышцы голени не работают при плоскостопии, тогда и (появляется - ред.) искривление оси тела, отсюда остеохондроз... и застой крови", - рассказал Мартынов.
Он рекомендовал людям с диагнозом плоскостопие подбирать правильную обувь, которая не усугубит симптомы.
