Гадалка "заработала" полмиллиона рублей на "обрядах" с газетой и яйцом

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Представлявшаяся гадалкой женщина из Подмосковья проводила запуганным порчей пенсионеркам "обряды" с газетой, яйцом и полотенцем, после чего похищала у них деньги и ювелирные украшения, сумма похищенного составила более полумиллиона рублей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В августе 2025 года 42-летняя ранее судимая за мошенничество женщина остановила на улице 60-летнюю пенсионерку и заявила, что на ту "наложена порча", следует из документов. Под предлогом снятия порчи злоумышленница пришла в квартиру потерпевшей, где провела "обряд" с яйцами и полотенцем, после чего убедила хозяйку отдать все сбережения и золото, говорится в материалах.

Получив 85 тысяч рублей, обручальное кольцо и серьги, мошенница незаметно опустила ценности в свою сумку, приклеила скотчем к спине пенсионерки газету и велела не снимать до утра. Затем, как указано в документе, она заставила женщину ходить по квартире со свечой, читать молитву, запретила оборачиваться, а затем ушла.

Через девять дней гадалка повторила схему с другой пенсионеркой, говорится в документах. На улице она подошла к 63-летней женщине и запугала ее "порчей на детях и внуках". Оказавшись в ее квартире и получив 370 тысяч рублей и ювелирные изделия, она завернула все в газету, подменила пустым свертком и привязала его шарфом к спине потерпевшей, запретив снимать два часа, а сама ушла из квартиры, забрав деньги и украшения.

Пенсионерки, обнаружив на спинах вместо денег клочки газет, обратились в полицию. Общий ущерб, как отмечается в документе, превысил 546 тысяч рублей.