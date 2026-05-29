В Нью-Джерси продолжаются протесты у центра содержания нелегалов - РИА Новости, 29.05.2026
22:48 29.05.2026
Сотрудники Иммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Активисты ведут «осаду» центра содержания нелегалов в американском Ньюарке, требуя улучшения условий содержания задержанных.
  • Протесты продолжаются несколько дней, полиция применяла силу для разгона активистов.
  • Активисты готовятся к длительным протестам и разбили возле центра палаточный лагерь.
НЬЮАРК (штат Нью-Джерси), 29 мая – РИА Новости. Десятки активистов ведут "осаду" центра содержания нелегалов в американском Ньюарке (штат Нью-Джерси), требуя улучшения условий содержания задержанных, передает корреспондент РИА Новости.
Протесты возле учреждения продолжаются уже несколько дней, полиция неоднократно применяла силу, отгоняла протестующих с помощью слезоточивого газа.
В пятницу протесты продолжились. Около въезда на территорию здания дежурят усиленные наряды силовиков, также есть бронетранспорт. Десятки активистов "осаждают" центр, мешая работе его сотрудников: в ход идут барабаны, громкая музыка, кричалки.
"Это самый настоящий концентрационный лагерь, условия содержания – ужасные. Мы тут, пока все не изменится", – заявил РИА Новости один из участников акции.
Активисты готовятся к длительным протестам: возле центра разбили палаточный лагерь, запаслись средствами защиты, продуктами и водой. То и дело подносят новые "припасы".
"Все это – волонтеры, а все, что вы здесь видите, было подарено", – сказал собеседник агентства, указав на маски для защиты от слезоточивого газа и очки для защиты от резиновых пуль.
Многие из активистов скрывают лица масками, "вооружены" зонтиками для защиты от перцовых баллонов, имеют при себе аптечки.
Пока что акции проходят мирно.
