Мировые структуры предупредили о риске дефицита нефти из-за блокады Ормуза

22:53 29.05.2026
  • Рекордное сокращение мировых запасов нефти угрожает топливной безопасности из-за сбоев судоходства в Ормузском проливе.
  • Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа.
  • На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. В совместном заявлении главы Международного энергетического агентства, МВФ, Всемирного банка и ВТО предупредили, что рекордное сокращение мировых запасов нефти из-за сбоев судоходства в Ормузском проливе угрожает топливной безопасности в преддверии летнего пика спроса.
"В то же время мировые запасы нефти сокращаются рекордными темпами в ответ на крупную потерю поставок через Ормузский пролив. Если судоходные потоки не вернутся к норме, продолжающееся стремительное истощение мировых запасов нефти в преддверии пикового летнего спроса в Северном полушарии создаст растущие риски для топливной безопасности, рыночной конъюнктуры и устойчивости экономики в целом", - говорится в совместном заявлении.
Президент США Дональд Трамп заявил ранее в пятницу, что в ходе разведывательного брифинга в ближайшее время примет окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сообщил, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива, остальные вопросы решены.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
