Рейтинг@Mail.ru
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:19 29.05.2026 (обновлено: 22:55 29.05.2026)
Участок недр в Балтийском море будут предоставлять без аукциона

Кабмин: участок недр Надежда в Балтийском море будут предоставлять без аукциона

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкБерега острова в Балтийском море
Берега острова в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Берега острова в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство России включило участок Надежда в Балтийском море в перечень участков недр федерального значения.
  • Участок Надежда будет предоставляться в пользование без проведения аукциона.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Правительство РФ включило в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без аукциона, участок Надежда в Балтийском море, соответствующее распоряжение кабмина размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
"Изменения, которые вносятся в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов. Дополнить разделом XI следующего содержания: "XI. Балтийское море 1. Участок недр федерального значения Надежда...", - говорится в документе.
Формально Надежда расположена в территориальном море и не относится к континентальному шельфу. Этим участком с 2016 года интересовался "Лукойл", однако его неоднократные попытки получить его в пользование оказались безуспешны. Одним из факторов были экологические риски, так как участок находится рядом с границами охранной зоны нацпарка "Куршская коса".
Соответственно, после внесения Надежды в федеральный перечень "Лукойл" сможет обновить заявку с учетом его утвержденных на федеральном уровне границ.
Законодательство России с 2008 года запрещает доступ частным компаниям к работе на шельфе, этим правом обладают только государственные "Роснефть" и "Газпром". Граница морского шельфа начинается через 200 морских миль от территориального моря России, в то время как заявительный принцип в акватории морей распространяется на участки, расположенные во внутренних водах и территориальном море. Правом на пользование недрами в акватории до границы шельфа обладают все российские компании.
Флаги России и Японии - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Японская корпорация закупила российскую нефть по запросу властей
28 мая, 11:31
 
Балтийское мореРоссияЭкономикаЛУКОЙЛРоснефтьГазпром
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала