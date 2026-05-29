В Ингушетии задержали мужчину, сбившего полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Назрани задержали мужчину, который на автомобиле сбил полицейского и протащил его несколько метров на капоте.
- Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в Северной Осетии, водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке.
- В отношении водителя возбудили уголовное дело, он заключен под стражу.
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Назрани мужчину, который на своем автомобиле сбил полицейского и протащил его несколько метров на капоте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, это произошло на территории контрольно-пропускного пункта в Северной Осетии. Водитель ехал в автомобиле ВАЗ-2115 темно-зеленого цвета с тонированными стеклами, у машины не было государственных регистрационных знаков. Мужчина проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке.
«
"Пытаясь скрыться, он сбил полицейского, протащил его несколько метров на капоте машины, а затем уехал в направлении города Назрань", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что водителя оперативно задержали сотрудники полиции и УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, он уже заключен под стражу.