Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии задержали мужчину, сбившего полицейского - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 29.05.2026 (обновлено: 12:39 29.05.2026)
В Ингушетии задержали мужчину, сбившего полицейского

В Ингушетии задержали мужчину, протащившего полицейского на капоте авто

© Ирина Волк/MAXСледственные мероприятия с мужчиной, который сбил полицейского и скрылся с места преступления в Ингушетии
Следственные мероприятия с мужчиной, который сбил полицейского и скрылся с места преступления в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Ирина Волк/MAX
Следственные мероприятия с мужчиной, который сбил полицейского и скрылся с места преступления в Ингушетии
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Назрани задержали мужчину, который на автомобиле сбил полицейского и протащил его несколько метров на капоте.
  • Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в Северной Осетии, водитель проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке.
  • В отношении водителя возбудили уголовное дело, он заключен под стражу.
НАЛЬЧИК, 29 мая – РИА Новости. Сотрудники полиции задержали в Назрани мужчину, который на своем автомобиле сбил полицейского и протащил его несколько метров на капоте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным Волк, это произошло на территории контрольно-пропускного пункта в Северной Осетии. Водитель ехал в автомобиле ВАЗ-2115 темно-зеленого цвета с тонированными стеклами, у машины не было государственных регистрационных знаков. Мужчина проигнорировал требования сотрудников Госавтоинспекции об остановке.
«
"Пытаясь скрыться, он сбил полицейского, протащил его несколько метров на капоте машины, а затем уехал в направлении города Назрань", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она уточнила, что водителя оперативно задержали сотрудники полиции и УФСБ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти" УК РФ, он уже заключен под стражу.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2026
В Приморье задержали аферистов, организовавших 18 подставных ДТП
5 мая, 08:29
 
ПроисшествияРоссияНазраньИрина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала