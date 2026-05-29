НАСА примет участие в расследовании инцидента при запуске ракеты New Glenn

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты компании Blue Origin, сообщил администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман.
Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.
"НАСА осведомлено об аномалии, произошедшей с ракетой New Glenn компании Blue Origin на космодроме на мысе Канаверал… Мы будем сотрудничать с нашими партнерами для проведения тщательного расследования", - сообщил глава НАСА в социальной сети Х.
Как отмечается, в ходе расследования специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.
Информация о любых последствиях для программ "Артемида" и "Лунная база" будет опубликована по мере ее поступления, добавил Айзексон.