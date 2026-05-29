Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео

Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео

© Blue Origin Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео

НАСА примет участие в расследовании инцидента при запуске ракеты New Glenn

Краткий пересказ от РИА ИИ Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.

НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения расследования инцидента и оценки его влияния на другие миссии.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты компании Blue Origin, сообщил администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман.

Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде

НАСА осведомлено об аномалии, произошедшей с ракетой New Glenn компании Blue Origin на космодроме на мысе Канаверал … Мы будем сотрудничать с нашими партнерами для проведения тщательного расследования", - сообщил глава НАСА в социальной сети Х

Как отмечается, в ходе расследования специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.