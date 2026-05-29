Рейтинг@Mail.ru
НАСА примет участие в расследовании инцидента при запуске ракеты New Glenn - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 29.05.2026
НАСА примет участие в расследовании инцидента при запуске ракеты New Glenn

Айзекман: НАСА примет участие в расследовании взрыв при запуске ракеты New Glenn

© Blue OriginВзрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео
Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Blue Origin
Взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin в ходе запуска на космодроме во Флориде. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.
  • НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения расследования инцидента и оценки его влияния на другие миссии.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. НАСА будет сотрудничать с партнерами для проведения тщательного расследования инцидента при запуске ракеты компании Blue Origin, сообщил администратор аэрокосмического управления США Джаред Айзекман.
Ранее тяжелая ракета New Glenn компании Blue Origin взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.
"НАСА осведомлено об аномалии, произошедшей с ракетой New Glenn компании Blue Origin на космодроме на мысе Канаверал… Мы будем сотрудничать с нашими партнерами для проведения тщательного расследования", - сообщил глава НАСА в социальной сети Х.
Как отмечается, в ходе расследования специалисты оценят влияние инцидента на другие миссии НАСА в ближайшей перспективе и возобновление запусков ракет.
Информация о любых последствиях для программ "Артемида" и "Лунная база" будет опубликована по мере ее поступления, добавил Айзексон.
Джефф Безос - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Безос заявил, что рано делать выводы о причинах взрыва ракеты Blue Origin
Вчера, 05:36
 
СШАФлоридаКанавералДжаред АйзекманНАСАBlue Origin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала