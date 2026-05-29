Представитель НАСА высоко оценил потенциал России в космической сфере
00:46 29.05.2026 (обновлено: 00:47 29.05.2026)
Представитель НАСА высоко оценил потенциал России в космической сфере

Гарсиа-Галан: Россия обладает значительным потенциалом в космической сфере

ВАШИНГТОН, 29 мая - РИА Новости. Россия обладает значительным потенциалом и богатой историей в космической сфере, заявил в интервью РИА Новости глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа-Галан.
"Россия, как мы знаем, обладает большим потенциалом и богатой историей в космических полетах", - сообщил он агентству.
Гарсиа-Галан подчеркнул, что считает это безусловным фактом.
В марте американское космическое агентство объявило, что будет работать над поэтапным созданием постоянной базы на Луне. НАСА планирует построить базу в три этапа. Сперва на спутник Земли должны доставить транспорт, создать базовую энергетическую, научную и коммуникационную инфраструктуру. Вторым этапом планируется создать подобие земной обитаемой инфраструктуры и логистики с разработками иностранных космических агентств. Заключительным этапом, как ожидается, станет обеспечение возможности длительного пребывания человека на Луне.
