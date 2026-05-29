В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai в Богородском городском округе в Подмосковье, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около 12.30 на 1-м километре подъездной дороги Ногинск-9 - Боровковское шоссе.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Mazda, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки Hyundai... четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.