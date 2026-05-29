15:30 29.05.2026 (обновлено: 15:36 29.05.2026)
В Подмосковье четыре человека пострадали в ДТП с двумя иномарками

© Фото : Подмосковная полиция/MAXПоследствия ДТП с участием двух автомобилей в Московской области
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Богородском городском округе в Подмосковье произошло ДТП с участием автомобилей Mazda и Hyundai.
  • В результате аварии четыре человека пострадали и были доставлены в медицинское учреждение.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Mazda выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai в Богородском городском округе в Подмосковье, пострадали четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
В ведомстве сообщили, что ДТП произошло около 12.30 на 1-м километре подъездной дороги Ногинск-9 - Боровковское шоссе.
"По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем марки Mazda, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем марки Hyundai... четыре человека доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
