06:30 29.05.2026
В МВД заявили о росте числа желающих получить гражданство России европейцев

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число европейцев, желающих получить гражданство России, растет.
  • Исполняются указы президента, касающиеся поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и поддержки переселения в РФ иностранных граждан, представляющих интерес для страны.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число европейцев, желающих получить гражданство России, растет, рассказал РИА Новости первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров в кулуарах Международного форума по безопасности.
"Конечно, растет. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, растет ли число европейцев, желающих получить российское гражданство.
Егоров отметил, что исполняются также указы президента, которые касаются поддержки лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, и поддержки переселения в РФ иностранных граждан, представляющих интерес для страны.
