В МВД заявили о росте числа желающих получить гражданство России европейцев

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Число европейцев, желающих получить гражданство России, растет, рассказал РИА Новости первый заместитель начальника департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров в кулуарах Международного форума по безопасности.

"Конечно, растет. Есть специальные программы, есть соответствующие указы президента, которые выполняются", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, растет ли число европейцев, желающих получить российское гражданство.