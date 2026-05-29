В Москве сварщики "МОЭК" заваривают более 14,5 тысяч стыков в год

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 14,5 тысяч стыков в год заваривают сварщики ПАО "МОЭК" в Москве, с начала 2026 года специалисты выполнили ремонт на 212 объектах города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.

"Более 14,5 тысяч стыков в год заваривают сварщики ПАО "МОЭК". Именно от их работы зависит надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов столицы", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".