Рейтинг@Mail.ru
В Москве сварщики "МОЭК" заваривают более 14,5 тысяч стыков в год - РИА Новости, 03.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
17:32 29.05.2026 (обновлено: 17:33 03.06.2026)
В Москве сварщики "МОЭК" заваривают более 14,5 тысяч стыков в год

Более 14,5 тысяч стыков в год заваривают сварщики ПАО "МОЭК" в Москве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСварочные работы
Сварочные работы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Сварочные работы
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Более 14,5 тысяч стыков в год заваривают сварщики ПАО "МОЭК" в Москве, с начала 2026 года специалисты выполнили ремонт на 212 объектах города, сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
"Более 14,5 тысяч стыков в год заваривают сварщики ПАО "МОЭК". Именно от их работы зависит надежное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов столицы", - говорится в сообщении комплекса в канале на платформе "Макс".
В комплексе отметили, что специалисты сварочного производства работают круглосуточно и при любой погоде, с начала 2026 года силами аварийно-ремонтной выполнен ремонт на 212 объектах, где специалисты заварили 616 стыков диаметром от 57 до 1420 миллиметров.
Работа Центра управления Комплекса городского хозяйства Москвы - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На страже комфорта: чем могут помочь коммунальные службы Москвы
22 мая, 10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваМОЭК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала