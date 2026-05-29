В Москве полиция задержала мужчину за непристойное поведение в метро

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции молодого человека, который непристойно вел себя по отношению к девочке в столичном метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался уроженец Тверской области", - написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что ранее в медиапространстве были опубликованы материалы о поведении молодого человека. Ряд пользователей утверждали, что подобные факты не единичны.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что по итогам разбирательства будет принято решение в соответствии с законом.