В Москве полиция задержала мужчину за непристойное поведение в метро

22:50 29.05.2026
В Москве задержали мужчину за непристойное поведение в отношении девочки в метро

Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Сотрудники московского уголовного розыска установили и доставили в отдел полиции молодого человека, который непристойно вел себя по отношению к девочке в столичном метро, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Благодаря профессиональным действиям моих столичных коллег из уголовного розыска в кратчайшие сроки мужчина установлен и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался уроженец Тверской области", - написала она в Telegram-канале.
Волк уточнила, что ранее в медиапространстве были опубликованы материалы о поведении молодого человека. Ряд пользователей утверждали, что подобные факты не единичны.
Официальный представитель МВД РФ добавила, что по итогам разбирательства будет принято решение в соответствии с законом.
ПроисшествияИрина ВолкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Москва
 
 
