Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали последствия выхода из СНГ для Молдавии - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:29 29.05.2026 (обновлено: 14:30 29.05.2026)
В Госдуме назвали последствия выхода из СНГ для Молдавии

Водолацкий: Молдавия после выхода из СНГ должна потерять все преференции

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Молдавия фактически уже не является участником сообщества и прекратила все отношения с ним.
  • По мнению Водолацкого, в случае юридического выхода из СНГ Молдавия потеряет все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молдавия после выхода из СНГ должна потерять все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В пятницу генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия изъявила желание остаться в 102 договорах экономической сферы в рамках Содружества.
Флаги стран — участниц СНГ - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
В СНГ запустили процедуру выхода Молдавии
26 мая, 13:42
"Молдова давно уже не является участником фактическим данного сообщества. Она прекратила все отношения и экономические, и социальные, и политические. Пользуясь тем, что они юридически не вышли, соглашения в рамках поставки энергоносителей работали на Молдову, как и на всех участников СНГ и тех международных соглашений, которые были ратифицированы нашими парламентами", - сказал Водолацкий "Газете.Ru".
"Если они юридически выходят, уже полностью рвут отношения, то все соглашения, которые у нас есть с Молдовой и которые дают преференции Молдове, будут аннулированы, они будут признаны ничтожными", - ожидает депутат.
Ранее Лебедев говорил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ.
Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция же критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Выход Молдавии из СНГ негативно скажется на ее гражданах, заявил МИД России
15 мая, 14:51
 
МолдавияВиктор ВодолацкийГосдума РФСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала