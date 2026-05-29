В Госдуме назвали последствия выхода из СНГ для Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Молдавия фактически уже не является участником сообщества и прекратила все отношения с ним.

По мнению Водолацкого, в случае юридического выхода из СНГ Молдавия потеряет все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молдавия после выхода из СНГ должна потерять все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

В пятницу генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что Молдавия изъявила желание остаться в 102 договорах экономической сферы в рамках Содружества.

"Газете.Ru". "Молдова давно уже не является участником фактическим данного сообщества. Она прекратила все отношения и экономические, и социальные, и политические. Пользуясь тем, что они юридически не вышли, соглашения в рамках поставки энергоносителей работали на Молдову, как и на всех участников СНГ и тех международных соглашений, которые были ратифицированы нашими парламентами", - сказал Водолацкий

"Если они юридически выходят, уже полностью рвут отношения, то все соглашения, которые у нас есть с Молдовой и которые дают преференции Молдове, будут аннулированы, они будут признаны ничтожными", - ожидает депутат.

Ранее Лебедев говорил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.

Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС , в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ.