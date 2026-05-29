В Госдуме назвали последствия выхода из СНГ для Молдавии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий считает, что Молдавия фактически уже не является участником сообщества и прекратила все отношения с ним.
- По мнению Водолацкого, в случае юридического выхода из СНГ Молдавия потеряет все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Молдавия после выхода из СНГ должна потерять все преференции, предусмотренные соглашениями в рамках этого объединения, считает первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
В СНГ запустили процедуру выхода Молдавии
26 мая, 13:42
"Молдова давно уже не является участником фактическим данного сообщества. Она прекратила все отношения и экономические, и социальные, и политические. Пользуясь тем, что они юридически не вышли, соглашения в рамках поставки энергоносителей работали на Молдову, как и на всех участников СНГ и тех международных соглашений, которые были ратифицированы нашими парламентами", - сказал Водолацкий "Газете.Ru".
"Если они юридически выходят, уже полностью рвут отношения, то все соглашения, которые у нас есть с Молдовой и которые дают преференции Молдове, будут аннулированы, они будут признаны ничтожными", - ожидает депутат.
Ранее Лебедев говорил, что Молдавия уведомила исполком Содружества Независимых Государств о выходе из ключевых соглашений СНГ. Президент Молдавии Майя Санду 8 апреля подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого является, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ.
Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция же критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.