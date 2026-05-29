Минобороны рассказало о бегстве инструкторов из ВСУ под Харьковом
Специальная военная операция на Украине
 
12:34 29.05.2026 (обновлено: 12:37 29.05.2026)
Минобороны рассказало о бегстве инструкторов из ВСУ под Харьковом

МО: опытные инструкторы учебных центров ВСУ оставили позиции под Харьковом

Флаг и герб Украины. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минобороны сообщило об освобождении Бударок и Караичного в Харьковской области.
  • Командование ВСУ было вынуждено формировать группы из числа опытных инструкторов учебных центров, но они не смогли удержать позиции.
  • Группировка "Север" продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. ВСУ на фоне потерь в Бударках и Караичном формировало группы из опытных инструкторов учебных центров, но и они оставили позиции в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Бударок и Караичного в Харьковской области
"На фоне потерь (в Бударках и Караичном - ред.) командование ВСУ было вынуждено формировать группы из числа опытных инструкторов учебных центров, но и они не смогли противостоять подразделениям группировки войск "Север" и были вынуждены остановить свои позиции", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, группировка "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей.
"Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения", - подытожили в Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
