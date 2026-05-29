Минцифры рассказало, при каких условиях в России внедрят 5G - РИА Новости, 29.05.2026
00:13 29.05.2026 (обновлено: 00:21 29.05.2026)
Минцифры рассказало, при каких условиях в России внедрят 5G

© РИА Новости / Мария Девахина | Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Старт коммерческого использования сетей 5G в России начнется после принятия решений по условиям их внедрения.
  • Внедрение 5G улучшит качество услуг связи, повысит скорость передачи данных и будет стимулировать производство российского телеком-оборудования.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Минцифры России рассказало, при каких условиях в стране внедрят 5G.
"Старт коммерческого использования сетей связи пятого поколения в России начнется после того, как будут приняты решения по условиям их внедрения - они сейчас обсуждаются с заинтересованными ведомствами и бизнесом", - уточнили "Известиям" в Минцифры.
Отмечается, что внедрение 5G позволит улучшить качество услуг связи и повысить скорость передачи данных, развернуть высокоскоростные сети для промышленных применений
Кроме того, развитие сетей связи пятого поколения будет стимулировать производство российского телеком-оборудования, добавили в ведомстве.
