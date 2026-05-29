Космонавт рассказал, насколько красива Земля во время рассвета в космосе

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Микаев рассказал, как смог впервые наблюдать восход Солнца в открытом космосе и насколько неописуемо красива в этот момент Земля.
Микаев вместе с другим космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым совершили выход в открытый космос 27 мая. Они установили на Международной космической станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, которые провели в открытом космосе почти пять лет. Микаев работал за бортом станции впервые в своей карьере.
"Циклограмма была построена таким образом, что выход из шлюзового модуля мы осуществляли на темной стороне, в темноте. И в процессе выхода я ничего кроме освещенных элементов станции не видел. После того как я вышел, мы через несколько минут как раз могли наблюдать восход Солнца и то, как появляется из тени наша большая огромная необъятная Земля. Вот это была неописуемая красота, захватывало дух", - сказал Микаев.
Так он ответил во время сеанса связи советнику премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджиту Довалу, который вместе с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым посетил Национальный космический центр имени Валентины Терешковой и поинтересовался у космонавта, что он почувствовал, когда вышел из шлюзового отсека и понял, что под ногами у него пустота.
Кроме того, Микаев признался, что после того, как Земля полностью вышла на свет, он ощутил, настолько люди маленькие относительно планеты.
"Ощущения, конечно, неописуемые, все очень красиво и запомнится надолго", - отметил он.
Мантуров и Довал побывали в Объединенном Отраслевом Информационном Центре Роскосмоса (ООИЦ), созданном для мониторинга и анализа больших объемов данных, связанных с ракетно-космической отраслью, и управления будущей Российской орбитальной станцией (РОС). Видеоролик посещения опубликовал секретариат первого вице-премьера РФ.
Кроме того, Мантуров и Довал осмотрели экспозицию космической техники. Им показали служебный автомобиль первого космонавта планеты Юрия Гагарина - черную "Волгу", макеты базового модуля РОС, спутников дистанционного зондирования Земли и самого мощного в мире четырехкамерного жидкостного ракетного двигателя РД-171.
