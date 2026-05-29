Космонавт рассказал, насколько красива Земля во время рассвета в космосе

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский космонавт Сергей Микаев вместе с Сергеем Кудь-Сверчковым совершил выход в открытый космос 27 мая.

Микаев впервые наблюдал восход Солнца и был поражен красотой Земли.

Космонавт установил на Международной космической станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, а также забрал экспериментальные материалы, которые провели в открытом космосе почти пять лет.

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Российский космонавт Сергей Микаев рассказал, как смог впервые наблюдать восход Солнца в открытом космосе и насколько неописуемо красива в этот момент Земля.

Микаев вместе с другим космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым совершили выход в открытый космос 27 мая. Они установили на Международной космической станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, которые провели в открытом космосе почти пять лет. Микаев работал за бортом станции впервые в своей карьере.

"Циклограмма была построена таким образом, что выход из шлюзового модуля мы осуществляли на темной стороне, в темноте. И в процессе выхода я ничего кроме освещенных элементов станции не видел. После того как я вышел, мы через несколько минут как раз могли наблюдать восход Солнца и то, как появляется из тени наша большая огромная необъятная Земля . Вот это была неописуемая красота, захватывало дух", - сказал Микаев.

Кроме того, Микаев признался, что после того, как Земля полностью вышла на свет, он ощутил, настолько люди маленькие относительно планеты.

"Ощущения, конечно, неописуемые, все очень красиво и запомнится надолго", - отметил он.

