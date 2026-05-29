Медведев пригрозил странам ЕС, в которых производят БПЛА для Украины

14:43 29.05.2026 (обновлено: 14:51 29.05.2026)
Медведев: в странах ЕС, где производят БПЛА для Украины, не будут спать спокойно

© РИА Новости / POOL | Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
  • Медведев подчеркнул, что такие действия будут продолжаться, так как идет война.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!" - написал Медведев на платформе "Макс".
