Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно.
- Медведев подчеркнул, что такие действия будут продолжаться, так как идет война.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Граждане стран ЕС, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Поэтому пусть приготовятся: это будет происходить и дальше. Идет война! И граждане государств ЕС, как население воюющих стран, не смогут спать спокойно. Особенно в тех местах, где размещены производства БПЛА для нужд бандеровских формирований. Так что завалите хлебало. Это пока цветочки!" - написал Медведев на платформе "Макс".