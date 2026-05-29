Рейтинг@Mail.ru
Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 29.05.2026 (обновлено: 20:02 29.05.2026)
Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

Медведев: надо разобраться, чей беспилотник фигурировал в инциденте в Румынии

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии.
  • Министерство обороны Румынии заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с БПЛА в Румынии, заявил, что надо разобраться, чей он, но всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему, так как они являются прямыми участниками войны с Россией.
"Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница", — написал он в канале на платформе "Макс".
Ранее в пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Медведев пригрозил странам ЕС, в которых производят БПЛА для Украины
Вчера, 14:43
 
РумынияРоссияЕвросоюзВ миреДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала