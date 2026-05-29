Медведев прокомментировал инцидент с БПЛА в Румынии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что необходимо разобраться, чей беспилотник попал в жилой дом в Румынии.
- Министерство обороны Румынии заявило о попадании беспилотника в крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с БПЛА в Румынии, заявил, что надо разобраться, чей он, но всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему, так как они являются прямыми участниками войны с Россией.
"Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он. Но в любом случае всем странам ЕС нужно заткнуться на эту тему. Европейские государства — прямые участники войны с Россией, и с этим уже никто не спорит. Да, они воюют руками бандеровцев, но какая нам разница", — написал он в канале на платформе "Макс".
Ранее в пятницу Министерство обороны Румынии заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали два человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами.