МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. МЧС России опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы введении запрета с 1 июня на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях страны.

"Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства от 16 сентября 2020 года, а также сводом правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".