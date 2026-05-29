МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС - РИА Новости, 29.05.2026
12:50 29.05.2026
МЧС опровергло введение запрета на использование мобильных телефонов на АЗС

Нашивка МЧС России. Архивное фото
  • МЧС России опровергло информацию о введении запрета на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях с 1 июня.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. МЧС России опровергло появившуюся в СМИ информацию о якобы введении запрета с 1 июня на использование мобильных телефонов на автозаправочных станциях страны.
"Сведения о том, что с 1 июня на автозаправочных станциях вводится запрет на использование мобильных телефонов, не соответствуют действительности", - рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
В ведомстве отметили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправочных станций определяется правилами противопожарного режима, утвержденными постановлением правительства от 16 сентября 2020 года, а также сводом правил "Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности".
"Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета", - подчеркнули в министерстве.
ТехнологииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
