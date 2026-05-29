Матушкин: устроившимся в скорую помощь фельдшерам планируют ввести выплату

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Единовременную выплату 500 тысяч рублей предлагается ввести для фельдшеров, которые устроятся в скорую помощь в Тамбове и Мичуринске, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

На заседании регионального парламента в пятницу рассмотрен проект закона "О предоставлении единовременной компенсационной выплаты при трудоустройстве на должность фельдшера скорой медицинской помощи на территории Тамбовской области в городах с численностью населения свыше 50 тысяч человек". Размер выплаты составит 500 тысяч рублей.

Спикер отметил, что введение такой выплаты направлено на повышение обеспеченности медицинскими кадрами структурных подразделений областной станции скорой медицинской помощи, расположенных в Тамбове и Мичуринске, а также на улучшение доступности скорой медицинской помощи для жителей.

"Для трудоустраивающихся в населенные пункты, где численность жителей ниже 50 тысяч человек, уже действует федеральная выплата по программе "Земский фельдшер". Учитывая необходимость пополнения кадров в крупных городах региона, мы вводим единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для фельдшеров, которые устроятся на работу на скорую помощь", — приводит слова Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.