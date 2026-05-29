Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: задача фонда "Защитники Отечества" - быть рядом с ветеранами СВО - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
16:47 29.05.2026
Матушкин: задача фонда "Защитники Отечества" - быть рядом с ветеранами СВО

Евгений Матушкин: задача фонда "Защитники Отечества" - быть рядом с бойцами СВО

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной ДумыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной Думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главная задача фонда "Защитники Отечества" — быть рядом с ветеранами специальной военной операции, их семьями, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.
Он принял участие в торжественном мероприятии, на котором были подведены итоги трехлетней работы тамбовского филиала фонда "Защитники Отечества". Матушкин поблагодарил сотрудников за неравнодушие, отзывчивость. За этот период поступило около 49 тысяч обращений, фонд стал надежной поддержкой для тысяч людей. Работа выстроена по принципу "одного окна", участникам СВО и членам семей оказывают помощь по самым разным направлениям.
"Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" был создан в апреле 2023 года по указу президента РФ Владимира Владимировича Путина, а с 1 июня начали работать филиалы фонда в регионах страны. С самого начала главная задача фонда — быть рядом с ветеранами специальной военной операции, их семьями. Им помогают оформить меры социальной поддержки, оказывают юридическую помощь, содействие в трудоустройстве, открытии собственного дела, выстроена система медицинского сопровождения, социальной адаптации. Специалистами проводится большая системная работа", - отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.
От депутатов Тамбовской областной Думы он поблагодарил сотрудников фонда за нелегкий, очень важный труд.
"Комплексная поддержка, которую получают ветераны специальной военной операции и их семьи, а также члены семей героев, которые отдали свои жизни за Отечество, помогает им преодолевать возникающие трудности", - отметил Матушкин.
Также председатель регионального парламента выразил благодарность участникам, ветеранам СВО за ратный труд, за большую работу по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения и за помощь своим боевым товарищам в адаптации к мирной жизни
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала