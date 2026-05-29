Матушкин: задача фонда "Защитники Отечества" - быть рядом с ветеранами СВО

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Главная задача фонда "Защитники Отечества" — быть рядом с ветеранами специальной военной операции, их семьями, заявил председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин.

Он принял участие в торжественном мероприятии, на котором были подведены итоги трехлетней работы тамбовского филиала фонда "Защитники Отечества". Матушкин поблагодарил сотрудников за неравнодушие, отзывчивость. За этот период поступило около 49 тысяч обращений, фонд стал надежной поддержкой для тысяч людей. Работа выстроена по принципу "одного окна", участникам СВО и членам семей оказывают помощь по самым разным направлениям.

"Государственный фонд поддержки участников СВО "Защитники Отечества" был создан в апреле 2023 года по указу президента РФ Владимира Владимировича Путина, а с 1 июня начали работать филиалы фонда в регионах страны. С самого начала главная задача фонда — быть рядом с ветеранами специальной военной операции, их семьями. Им помогают оформить меры социальной поддержки, оказывают юридическую помощь, содействие в трудоустройстве, открытии собственного дела, выстроена система медицинского сопровождения, социальной адаптации. Специалистами проводится большая системная работа", - отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба регионального парламента.

От депутатов Тамбовской областной Думы он поблагодарил сотрудников фонда за нелегкий, очень важный труд.

"Комплексная поддержка, которую получают ветераны специальной военной операции и их семьи, а также члены семей героев, которые отдали свои жизни за Отечество, помогает им преодолевать возникающие трудности", - отметил Матушкин.