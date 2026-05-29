На ВДНХ пройдет мастер-класс по виртуальной сварке

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Мастер-класс по виртуальной сварке пройдет в пятницу с 12.00 до 14.00 в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В День сварщика, который в этом году отмечается 29 мая, с 12.00 до 14.00 в Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ - павильон № 5 - пройдет мастер-класс по виртуальной сварке. Посетить его могут все желающие. Занятие проведут специалисты "Мосгаза": победитель международного чемпионата "Кубок дуги - 2023" в номинации "Виртуальная сварка" Константин Константинов и призер того же чемпионата Светлана Торопыгина", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью тренажера, имитирующего реальный сварочный процесс, участники мастер-класса смогут выполнить виртуальные швы, примерив маску-хамелеон. Для АО "Мосгаз" профессия сварщика - одна из ключевых. Это синтез высоких технологий, искусства и интеллектуальных вызовов.

"Ежедневно специалисты сварочного производства обеспечивают надежность и безопасность газоснабжения всей столицы. Они многократно подтверждали высокий уровень профессиональной подготовки на международных конкурсах. Так, в 2023 году столичные газовики в составе сборной России завоевали три золотые медали на чемпионате "Кубок дуги" в Китае", - уточняется в сообщении.