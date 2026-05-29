Рейтинг@Mail.ru
Маск прокомментировал взрыв ракеты конкурента SpaceX - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:09 29.05.2026
Маск прокомментировал взрыв ракеты конкурента SpaceX

Маск назвал ракеты трудным делом после взрыва New Glenn

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илон Маск отреагировал на взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, заявив, что работать с ракетами трудно.
  • Ракета New Glenn взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде.
ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, заявив, что работать с ракетами трудно.
"Очень неудачно. Ракеты – это трудно", - написал он в соцсети Х.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. На кадрах видно, как у основания ракеты сначала появляется яркая вспышка, после чего происходит мощный взрыв.
Компания Blue Origin подтвердила в соцсети Х "аномалию" при испытании ракеты.
Ранее Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, сообщила о планах модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, что могло бы составить конкуренцию SpaceX Маска.
Тестовый полет обновленной версии космического корабля Starship с космодрома Starbase в Бока-Чика - РИА Новости, 1920, 23.05.2026
В США зафиксировали аномалию во время испытательного полета Starship
23 мая, 10:03
 
В миреФлоридаИлон МаскBlue OriginSpaceXДжефф БезосAmazon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала