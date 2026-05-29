Маск прокомментировал взрыв ракеты конкурента SpaceX

ВАШИНГТОН, 29 мая – РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на взрыв ракеты New Glenn компании Blue Origin, заявив, что работать с ракетами трудно.
"Очень неудачно. Ракеты – это трудно", - написал он в соцсети Х.
Тяжелая ракета New Glenn взорвалась во время испытаний на стартовой площадке во Флориде. На кадрах видно, как у основания ракеты сначала появляется яркая вспышка, после чего происходит мощный взрыв.
Компания Blue Origin подтвердила в соцсети Х "аномалию" при испытании ракеты.
Ранее Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon Джеффу Безосу, сообщила о планах модернизировать New Glenn до сверхтяжелой ракеты-носителя, что могло бы составить конкуренцию SpaceX Маска.