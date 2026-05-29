Рейтинг@Mail.ru
Малинин выступил за допуск российских фигуристов - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
19:52 29.05.2026
Малинин выступил за допуск российских фигуристов

Малинин заявил, что хотел бы видеть российских фигуристов на турнирах

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкИлья Малинин
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский фигурист Илья Малинин выступил против политических санкций в спорте и заявил, что хочет соревноваться на международных турнирах с российскими атлетами.
  • Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года, исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпиады и самих Игр 2026 года.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин заявил, что хочет соревноваться на международных турнирах с российскими атлетами, и выступил против политических санкций в спорте.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от международных турниров. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпиады и самих Игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. 10-12 июня состоится конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где может быть рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.
«
"Если честно, я правда не понимаю сложившуюся ситуацию, но, поскольку я люблю фигурное катание, мне бы хотелось видеть, как выступают российские фигуристы. Мне действительно не очень нравится, когда политика вмешивается в спорт", - сказал Малинин в интервью журналу Figure Skating Life.
Малинину 21 год, на Олимпийских играх в Италии он завоевал золото в командном турнире, также фигурист является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, уроженцев России.
Коньки фигуристки - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
ISU напомнил о лидерстве российских фигуристов в медальном зачете ЧМ
Вчера, 11:52
 
Фигурное катаниеСпортИлья МалининМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Н. Боржеш
    А. Рублев
    566
    777
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    М. Боузкова
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
    57272
    75666
  • Теннис
    Завершен
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
    44677
    66355
  • Теннис
    Завершен
    К. Рууд
    Т. Пол
    46677
    67465
  • Теннис
    Завершен
    К. Гали
    А. Зверев
    4372
    6656
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала