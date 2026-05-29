Малинин выступил за допуск российских фигуристов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский фигурист Илья Малинин выступил против политических санкций в спорте и заявил, что хочет соревноваться на международных турнирах с российскими атлетами.
- Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года, исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпиады и самих Игр 2026 года.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Американский фигурист Илья Малинин заявил, что хочет соревноваться на международных турнирах с российскими атлетами, и выступил против политических санкций в спорте.
Российские фигуристы с 2022 года отстранены от международных турниров. Исключение было сделано только для квалификационного турнира Олимпиады и самих Игр 2026 года, где выступили россияне Петр Гуменник и Аделия Петросян. 10-12 июня состоится конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), где может быть рассмотрен вопрос возвращения российских спортсменов.
«
"Если честно, я правда не понимаю сложившуюся ситуацию, но, поскольку я люблю фигурное катание, мне бы хотелось видеть, как выступают российские фигуристы. Мне действительно не очень нравится, когда политика вмешивается в спорт", - сказал Малинин в интервью журналу Figure Skating Life.
Малинину 21 год, на Олимпийских играх в Италии он завоевал золото в командном турнире, также фигурист является трехкратным чемпионом мира. Спортсмен родился в США в семье фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова, уроженцев России.