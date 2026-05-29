Лукашенко на следующей неделе примет доверенное лицо Макрона

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем.
- Встреча планируется на следующей неделе, договоренность достигнута в ходе телефонного разговора Лукашенко с Макроном 24 мая.
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем.
Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко уточнил, что договоренность о приезде доверенного лица достигнута в ходе телефонного разговора 24 мая с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?" - пересказал разговор Лукашенко.
Он добавил, что на данную просьбу ответил согласием. "Я говорю: "Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо", - отметил Лукашенко