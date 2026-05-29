17:05 29.05.2026 (обновлено: 18:12 29.05.2026)
Лукашенко на следующей неделе примет доверенное лицо Макрона

© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем.
  • Встреча планируется на следующей неделе, договоренность достигнута в ходе телефонного разговора Лукашенко с Макроном 24 мая.
МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем.
"Днями буквально - в понедельник-вторник … - этот человек будет здесь. Не хочу называть его фамилию. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. И я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют", - сказал Лукашенко журналистам в Астане.
Его слова приводит агентство Белта.
Лукашенко уточнил, что договоренность о приезде доверенного лица достигнута в ходе телефонного разговора 24 мая с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
"Я говорю: "Слушай, ну мы с тобой разговариваем - это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорить?" Он мне говорит: "Господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил?" - пересказал разговор Лукашенко.
Он добавил, что на данную просьбу ответил согласием. "Я говорю: "Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо", - отметил Лукашенко
