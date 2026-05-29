Лукашенко на следующей неделе примет доверенное лицо Макрона

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что согласился на следующей неделе принять доверенное лицо президента Франции для обсуждения существующих проблем.

Он добавил, что на данную просьбу ответил согласием. "Я говорю: "Пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо", - отметил Лукашенко