Лукашенко рассказал, какие темы обсуждал с Макроном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном Украину.
- В ходе разговора был затронут вопрос о переговорах Соединенных Штатов Америки с Белоруссией.
МИНСК, 29 мая - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсуждал с президентом Франции Эммануэлем Макроном Украину, а также белорусско-американские переговоры.
"Сопутствующих вопросов было море: и о переговорах Соединенных Штатов Америки с нами, вскользь затронули этот вопрос", - сказал Лукашенко на видео, опубликованном в Telegram-канале белорусского телеканала СТВ.
По его словам, президенты закончили разговор обсуждением Украины.