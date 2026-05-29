12:33 29.05.2026
В СНГ объяснили, почему Украина не выходит из Содружества

Лебедев: Украина не выходит из СНГ, так как занята другими делами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина является членом СНГ де-юре, но не участвует в его деятельности, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
  • Молдавия начала процесс выхода из СНГ, а Украина не начала такой процесс, поскольку, по словам Сергея Лебедева, "там заняты другими делами".
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Украина де-юре является членом СНГ, не участвует в его деятельности, но не начала процесс выхода из организации, поскольку "там заняты другими делами", заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.
"Украина – это вообще странная ситуация. Многие говорят, что Украина не участвует в СНГ. Она не вышла из СНГ, она является членом СНГ, но не участвует в деятельности. Формально, де-юре, Украина является членом СНГ", - сказал Лебедев ИС "Вести".
По его словам, Молдавия начала процесс выхода из СНГ, а Украина - нет, поскольку "там заняты другими делами сегодня".
