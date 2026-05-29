В Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после оккупации ВСУ

КУРСК, 29 мая — РИА Новости. Погибшими после вторжения ВСУ в Курскую область признаны 446 мирных жителей, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
"За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии", — сообщил он на платформе "Макс".
По слова губернатора, "каждый человек, которого вернули из плена или чье местонахождение смогли установить, - результат вовлеченности огромного числа ведомств и волонтеров".
"Особые слова благодарности Татьяне Николаевне Москальковой: при ее непосредственном участии удалось вернуть домой с Украины 166 курян", – добавил глава региона.
Хинштейн отметил, что по предварительным данным, озвученным уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, с высокой вероятностью на Украине могут находиться еще 15 курян.
"Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину. Продолжает работу раздел с данными реестра на сайте губернатора и правительства Курской области: мы сделали его специально по обращениям родным и близких. Каждый может ввести интересующее его имя и увидеть, в каком статусе находится заявление", – добавил он.
Уточняется, что данным ресурсом воспользовались 1256 раз.