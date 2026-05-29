Рейтинг@Mail.ru
В Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после оккупации ВСУ - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:16 29.05.2026 (обновлено: 22:01 29.05.2026)
В Курской области 446 мирных жителей признали погибшими после оккупации ВСУ

Хинштейн: в Курской области 446 жителей признаны погибшими после оккупации ВСУ

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 446 погибших мирных жителях региона после оккупации области ВСУ.
  • Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение 1841 человека, в базе розыска осталось 332 фамилии.
КУРСК, 29 мая — РИА Новости. Погибшими после вторжения ВСУ в Курскую область признаны 446 мирных жителей, сообщил глава региона Александр Хинштейн.
«

"За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии", — сообщил он на платформе "Макс".

"За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства — 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии", – сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
По слова губернатора, "каждый человек, которого вернули из плена или чье местонахождение смогли установить, - результат вовлеченности огромного числа ведомств и волонтеров".
"Особые слова благодарности Татьяне Николаевне Москальковой: при ее непосредственном участии удалось вернуть домой с Украины 166 курян", – добавил глава региона.
Хинштейн отметил, что по предварительным данным, озвученным уполномоченным по правам человека в РФ Яной Лантратовой, с высокой вероятностью на Украине могут находиться еще 15 курян.
"Очень рассчитываем, что их также получится вернуть на Родину. Продолжает работу раздел с данными реестра на сайте губернатора и правительства Курской области: мы сделали его специально по обращениям родным и близких. Каждый может ввести интересующее его имя и увидеть, в каком статусе находится заявление", – добавил он.
Уточняется, что данным ресурсом воспользовались 1256 раз.
Место сброса мин на участок трассы Новороссия в районе границы Херсонской и Запорожской областей - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
ВСУ заминировали участок трассы "Новороссия", погиб мужчина
Вчера, 15:56
 
Курская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала