Рейтинг@Mail.ru
Актера Кулика выписали из вьетнамской больницы - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:02 29.05.2026
Актера Кулика выписали из вьетнамской больницы

Получившего травму головы Кулика выписали из вьетнамской больницы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАктёр Евгений Кулик
Актёр Евгений Кулик - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Актёр Евгений Кулик. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский актер и блогер Евгений Кулик получил травму головы во вьетнамском Нячанге.
  • Он обратился за медицинской помощью в больницу, его выписали в тот же день.
БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Российский актер и блогер Евгений Кулик, получивший травму головы во вьетнамском Нячанге, был выписан из больницы в тот же день после получения медицинской помощи, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков.
Курортный город Нячанг относится к консульскому округу российского генконсульства в Хошимине.
© Фото : @evgeny_kulikФото, опубликованное Евгением Куликлом
Фото, опубликованное Евгением Куликлом - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© Фото : @evgeny_kulik
Фото, опубликованное Евгением Куликлом
"Евгений Кулик был доставлен вчера в больницу Винмек в Нячанге после того, как получил травму головы. Актеру была оказана медицинская помощь, после чего он был выписан из больницы в тот же день и вернулся в свой отель", - сообщил агентству глава российского консульского учреждения.
Ранее российские СМИ сообщали о происшествии со слов Кулика, который рассказал, что неудачно нырнул в бассейн вниз головой и получил травму, однако врачи, оказавшие ему помощь во вьетнамской больнице, в том числе наложившие швы, не обнаружили у него сотрясения мозга.
Кулик, широко известный в России благодаря таким фильмам, как "Пара из будущего", "Я худею" и многим другим, в настоящее время отдыхает во Вьетнаме вместе с семьей.
Вид на пляж Нячанг в провинции Кханьхоа - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Генконсул рассказал, как туристам во Вьетнаме избежать несчастных случаев
10 апреля, 07:22
 
РоссияХошиминНячангВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала