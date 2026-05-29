Актера Кулика выписали из вьетнамской больницы

БАНГКОК, 29 мая – РИА Новости. Российский актер и блогер Евгений Кулик, получивший травму головы во вьетнамском Нячанге, был выписан из больницы в тот же день после получения медицинской помощи, сообщил РИА Новости генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков.

Курортный город Нячанг относится к консульскому округу российского генконсульства в Хошимине

"Евгений Кулик был доставлен вчера в больницу Винмек в Нячанге после того, как получил травму головы. Актеру была оказана медицинская помощь, после чего он был выписан из больницы в тот же день и вернулся в свой отель", - сообщил агентству глава российского консульского учреждения.

Ранее российские СМИ сообщали о происшествии со слов Кулика, который рассказал, что неудачно нырнул в бассейн вниз головой и получил травму, однако врачи, оказавшие ему помощь во вьетнамской больнице, в том числе наложившие швы, не обнаружили у него сотрясения мозга.