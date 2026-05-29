Экс-замгубернатора Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий

Его обвиняют в трех эпизодах превышения полномочий при капитальном ремонте четырех объектов в Геническе Херсонской области.

КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко не признал вину по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Нестеренко обвиняется в трех эпизодах превышения должностных полномочий при капитальном ремонте трех школ и спортивной площадки в городе Геническ Херсонской области в 2024 году, в тот период он был руководителем Главного управления строительства Краснодарского края . На выполнение работ выделялись денежные средства из бюджета Краснодарского края, генеральным подрядчиком выступала "Региональная строительная компания Краснодарского края".

Представитель гособвинения на заседании суда в пятницу заявил, что Нестеренко подписывал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о завершении ремонтных работ на объектах, в расходных документах стоимость была фиктивно завышена. Тем самым, отметил гособвинитель, Нестеренко допускал нарушение возложенных на него должностных обязанностей в части строительного контроля и технического надзора работ по капитальному ремонту объектов, а также рационального использования имущества.

Свидетели по делу подтвердили наличие многочисленных нарушений, зафиксированных в ходе контроля выполнения работ при посещении объектов в марте 2024 года. Так, было зафиксировано несоответствие закупленных и заявленных в смете строительных материалов, также были замечания по канализации, отоплению, электрике в ремонтируемых школах. При этом свидетели признали, что к моменту завершения капитального ремонта объектов в сентябре 2024 года все нарушения были устранены. Один из свидетелей также отметил, что стоимость работ по контракту изначально была завышена.

"Вину не признаю, мною не был причинен материальный ущерб", - сказал обниняемый.

В свою защиту Нестеренко заявил, что в подписанных им актах была указана лишь часть выполненных работ, от 46% до 69% от сметы контрактов, а также не было сведений о стоимости работ, которые фактически не выполнены, не включено фиктивное удорожание стоимости работ.

Вице-губернатор Кубани Нестеренко был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю – тогда по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он согласился с обвинением в суде и был заключен под стражу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко, ответственному за строительство, покинуть пост, поскольку возведение более половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, претензии силовиков были связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова , занимавшего в тот период пост вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивался в более чем 130 миллионов рублей.