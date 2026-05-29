Экс-замгубернатора Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий
11:58 29.05.2026 (обновлено: 14:55 29.05.2026)
Экс-замгубернатора Кубани не признал вину по делу о превышении полномочий

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко не признал вину по делу о превышении полномочий.
  • Его обвиняют в трех эпизодах превышения полномочий при капитальном ремонте четырех объектов в Геническе Херсонской области.
КРАСНОДАР, 29 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко не признал вину по делу о превышении полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Нестеренко обвиняется в трех эпизодах превышения должностных полномочий при капитальном ремонте трех школ и спортивной площадки в городе Геническ Херсонской области в 2024 году, в тот период он был руководителем Главного управления строительства Краснодарского края. На выполнение работ выделялись денежные средства из бюджета Краснодарского края, генеральным подрядчиком выступала "Региональная строительная компания Краснодарского края".
Представитель гособвинения на заседании суда в пятницу заявил, что Нестеренко подписывал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о завершении ремонтных работ на объектах, в расходных документах стоимость была фиктивно завышена. Тем самым, отметил гособвинитель, Нестеренко допускал нарушение возложенных на него должностных обязанностей в части строительного контроля и технического надзора работ по капитальному ремонту объектов, а также рационального использования имущества.
Свидетели по делу подтвердили наличие многочисленных нарушений, зафиксированных в ходе контроля выполнения работ при посещении объектов в марте 2024 года. Так, было зафиксировано несоответствие закупленных и заявленных в смете строительных материалов, также были замечания по канализации, отоплению, электрике в ремонтируемых школах. При этом свидетели признали, что к моменту завершения капитального ремонта объектов в сентябре 2024 года все нарушения были устранены. Один из свидетелей также отметил, что стоимость работ по контракту изначально была завышена.
"Вину не признаю, мною не был причинен материальный ущерб", - сказал обниняемый.
В свою защиту Нестеренко заявил, что в подписанных им актах была указана лишь часть выполненных работ, от 46% до 69% от сметы контрактов, а также не было сведений о стоимости работ, которые фактически не выполнены, не включено фиктивное удорожание стоимости работ.
Вице-губернатор Кубани Нестеренко был задержан в мае 2025 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю – тогда по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он согласился с обвинением в суде и был заключен под стражу. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил Нестеренко, ответственному за строительство, покинуть пост, поскольку возведение более половины соцобъектов в крае идет с отставанием графика.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, претензии силовиков были связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивался в более чем 130 миллионов рублей.
На время процесса бывший вице-губернатор Кубани находится под домашним арестом. Слушания по делу продолжатся 5 июня.
