Рейтинг@Mail.ru
Постпред Кубы заявил о росте детской смертности из-за американской блокады - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:07 29.05.2026 (обновлено: 18:15 29.05.2026)
Постпред Кубы заявил о росте детской смертности из-за американской блокады

Версон: на Кубе детская смертность выросла вдвое из-за американской блокады

© AP Photo / Jorge Luis BanosМужчины и дети набирают воду в Гаване
Мужчины и дети набирают воду в Гаване - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Jorge Luis Banos
Мужчины и дети набирают воду в Гаване
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Детская смертность на Кубе выросла более чем в два раза на фоне ужесточения блокады США.
  • Вероятность выживания кубинский детей, больных раком, снизилась с 85 % до 65 %.
МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детская смертность на Кубе выросла более чем в два раза на фоне ужесточения блокады США в отношении острова, заявил постоянный представитель латиноамериканского государства при международных организациях в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"Коэффициент детской смертности вырос вдвое - с 4 до 9,2 на тысячу живорожденных", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
Также он отметил, что вероятность выживания кубинский детей, больных раком, снизилась с 85% до 65%.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
МИД Кубы заявил о росте угрозы со стороны США
Вчера, 09:29
 
В миреКубаСШАЖенева (город)Дональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала