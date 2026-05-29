Постпред Кубы заявил о росте детской смертности из-за американской блокады

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Детская смертность на Кубе выросла более чем в два раза на фоне ужесточения блокады США в отношении острова, заявил постоянный представитель латиноамериканского государства при международных организациях в Женеве Родольфо Бенитес Версон.
"Коэффициент детской смертности вырос вдвое - с 4 до 9,2 на тысячу живорожденных", - сказал он в ходе выступления на пленарном заседании Конференции по разоружению.
Также он отметил, что вероятность выживания кубинский детей, больных раком, снизилась с 85% до 65%.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
