Рейтинг@Mail.ru
Вице-президент Кубы поблагодарил страны ЕАЭС за солидарность - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 29.05.2026
Вице-президент Кубы поблагодарил страны ЕАЭС за солидарность

Меса: Куба благодарна странам ЕАЭС за солидарность в условиях давления США

© AP Photo / Ramon EspinosaФлаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Флаг Кубы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса выразил благодарность странам ЕАЭС за солидарность в условиях давления со стороны США.
  • Ранее Вашингтон усилил политическое и экономическое давление на остров, введя пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу.
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Куба благодарна странам ЕАЭС за солидарность в условиях давления со стороны США, заявил вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.
"Несмотря на агрессию, Куба не одинока. Мы благодарим все страны-члены союза за постоянные проявления солидарности, которые мы получаем", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
Флаги Кубы и США в Гаване - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
МИД Кубы заявил о росте угрозы со стороны США
Вчера, 09:29
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
Церемония фотографирования глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Вице-президент Кубы назвал обвинения США в адрес Кастро провокацией
Вчера, 14:05
 
В миреКубаСШААстанаМигель Диас-КанельЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала