Вице-президент Кубы поблагодарил страны ЕАЭС за солидарность

АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Куба благодарна странам ЕАЭС за солидарность в условиях давления со стороны США, заявил вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.