Вице-президент Кубы назвал обвинения США в адрес Кастро провокацией

14:05 29.05.2026
Вице-президент Кубы назвал обвинения США в адрес Кастро клеветой и провокацией

Церемония фотографирования глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Церемония фотографирования глав делегаций государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе во Дворце Независимости в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса назвал обвинения США в адрес Рауля Кастро клеветой и необоснованной политической провокацией.
  • США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев.
АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса назвал обвинения США в адрес бывшего лидера острова Рауля Кастро клеветой и необоснованной политической провокацией.
"Нам угрожают военной агрессией на основе манипуляций и лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу для Соединенных Штатов, а также выдвигая последнюю подлую клевету против генерала армии, лидера революции Рауля Кастро Руссо, что является также позорным актом, политической провокацией, не имеющей никакой юридической основы", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
В миреКубаСШААстанаМигель Диас-КанельРауль КастроДональд Трамп
 
 
