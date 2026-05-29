Вице-президент Кубы назвал обвинения США в адрес Кастро провокацией

АСТАНА, 29 мая - РИА Новости. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса назвал обвинения США в адрес бывшего лидера острова Рауля Кастро клеветой и необоснованной политической провокацией.
"Нам угрожают военной агрессией на основе манипуляций и лжи, пытаясь представить Кубу как угрозу для Соединенных Штатов, а также выдвигая последнюю подлую клевету против генерала армии, лидера революции Рауля Кастро Руссо, что является также позорным актом, политической провокацией, не имеющей никакой юридической основы", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
США 20 мая выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро и других лиц в якобы сговоре с целью убийства американцев. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что обвинения против Кастро лишены правовых оснований, а их цель - оправдать военную агрессию против острова.
Вашингтон в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.