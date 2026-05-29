Вице-президент Кубы призвал страны ЕАЭС инвестировать в экономику острова

14:02 29.05.2026 (обновлено: 15:01 29.05.2026)
Вице-президент Кубы Меса призвал страны ЕАЭС инвестировать в экономику острова

Флаг Кубы. Архивное фото
АСТАНА, 29 мая – РИА Новости. Вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса призвал страны ЕАЭС инвестировать в экономику острова, в том числе в стратегически важные сферы.
"Одним из приоритетов является стимулирование участия евразийских инвесторов и финансовых институтов в экономическом и социальном развитии Кубы, особенно в стратегически важных сферах", - сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.
В частности, он отметил выгодное расположение Кубы с точки зрения торговли со странами региона и наличие у нее выгодных соглашений с ними.
"Куба располагает рядом экономических секторов с благоприятными перспективами для союза. Среди них мы особо выделяем здравоохранение, продовольственную и энергетическую безопасность, развитие возобновляемых источников энергии, фармацевтическую, биотехническую, химическую промышленность", - сказал Вальдес.
Он также выразил заинтересованность Кубы в развитии цифровой сферы, электронной торговли.
Кроме того, Вальдес обратил внимание на потенциал специальной зоны развития Мариэль для размещения там промышленных объектов.
Пятый Евразийский экономический форум проходит в Астане. В мероприятии принимают участие лидеры стран ЕАЭС, представители государств-наблюдателей, а также делегации ряда зарубежных стран. Главной темой форума в этом году стало развитие искусственного интеллекта и цифровых технологий.
