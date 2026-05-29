Вице-президент Кубы поблагодарил Россию за помощь в условиях блокады США

АСТАНА, 29 мая — РИА Новости. Куба благодарна России за помощь с поставками нефти в условиях энергетической блокады против островного государства, заявил вице-президент республики Сальвадор Вальдес Меса.
"С начала текущего года в нашу страну прибыло лишь одно судно со 100 тысячами тонн нефти. Это стало возможным благодаря помощи Российской Федерации, которой мы выражаем искреннюю благодарность", — сказал он в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в Астане.