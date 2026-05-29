10:05 29.05.2026 (обновлено: 17:33 29.05.2026)
Миллионы кубинцев столкнулись с дефицитом воды из-за энергетической блокады

© AP Photo / Ramon EspinosaЛюди перевозят тары с водой в Гаване на фоне дифицита питьевой воды на Кубе
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти три миллиона кубинцев сталкиваются с дефицитом воды, передает Ассошиэйтед Пресс.
"Почти три миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за острого дефицита нефти, вину за который власти возлагают на энергетическую блокаду со стороны США", — говорится в публикации.
По сведениям агентства, кубинская система водоснабжения получает лишь 37 процентов необходимого ей горючего.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. Из-за этого на острове возник дефицит топлива, который сказался на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
