Миллионы кубинцев столкнулись с дефицитом воды из-за энергетической блокады

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Почти три миллиона кубинцев сталкиваются с дефицитом воды, передает Ассошиэйтед Пресс.
"Почти три миллиона кубинцев ежедневно сталкиваются с нехваткой воды из-за острого дефицита нефти, вину за который власти возлагают на энергетическую блокаду со стороны США", — говорится в публикации.
По сведениям агентства, кубинская система водоснабжения получает лишь 37 процентов необходимого ей горючего.
С начала года Вашингтон резко усилил экономическое давление на Гавану, а президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение из-за якобы угрозы национальной безопасности со стороны острова. Из-за этого на острове возник дефицит топлива, который сказался на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
