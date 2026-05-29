© AP Photo / Ramon Espinosa Флаги Кубы и США в Гаване

МИД Кубы заявил о росте угрозы со стороны США

МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Угроза агрессии со стороны США против Кубы возрастает на фоне усиления экономического давления и ужесточения санкций, заявила заместитель министра иностранных дел островного государства Хосефина Видаль Феррейро.

"С каждым днем растет опасность военной агрессии против Кубы", - сказала Видаль Феррейро во время парламентских слушаний "Куба хочет мира".

По ее словам, Вашингтон в последние месяцы беспрецедентно усилил экономическое давление на остров, а новые ограничительные меры направлены на удушение кубинской экономики и провоцирование гуманитарного кризиса.

"Экономическая война, навязанная более шести десятилетий назад, в последние месяцы ужесточилась беспрецедентным образом", - отметила замглавы МИД Кубы

Она также заявила, что США создают новые предлоги для усиления давления на Гавану и возможного оправдания силовых действий против страны. В частности, кубинская сторона раскритиковала обвинения в адрес лидера революции Рауля Кастро , назвав их грубой и мошеннической инсинуацией.

По словам Видаль Феррейро, Куба не представляет угрозы для США и не ведет враждебной деятельности против Вашингтона со своей территории.

"Куба не хочет конфликта. Мы всегда были страной мира, солидарности и уважительных отношений с другими государствами", - подчеркнула дипломат.

При этом она указала, что в случае агрессии Куба будет защищать свой суверенитет и независимость любой ценой.