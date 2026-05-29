МИД Кубы заявил о росте угрозы со стороны США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД Кубы Хосефина Видаль Феррейро заявила об усилении угрозы военной агрессии со стороны США.
- Она отметила, что усиление давления Вашингтона направлено на удушение экономики острова и провоцирование гуманитарного кризиса.
- Гавана не хочет конфликта и будет защищать свой суверенитет и независимость в случае агрессии, добавила Видаль Феррейро.
МЕХИКО, 29 мая - РИА Новости. Угроза агрессии со стороны США против Кубы возрастает на фоне усиления экономического давления и ужесточения санкций, заявила заместитель министра иностранных дел островного государства Хосефина Видаль Феррейро.
"С каждым днем растет опасность военной агрессии против Кубы", - сказала Видаль Феррейро во время парламентских слушаний "Куба хочет мира".
По ее словам, Вашингтон в последние месяцы беспрецедентно усилил экономическое давление на остров, а новые ограничительные меры направлены на удушение кубинской экономики и провоцирование гуманитарного кризиса.
"Экономическая война, навязанная более шести десятилетий назад, в последние месяцы ужесточилась беспрецедентным образом", - отметила замглавы МИД Кубы.
Она также заявила, что США создают новые предлоги для усиления давления на Гавану и возможного оправдания силовых действий против страны. В частности, кубинская сторона раскритиковала обвинения в адрес лидера революции Рауля Кастро, назвав их грубой и мошеннической инсинуацией.
По словам Видаль Феррейро, Куба не представляет угрозы для США и не ведет враждебной деятельности против Вашингтона со своей территории.
"Куба не хочет конфликта. Мы всегда были страной мира, солидарности и уважительных отношений с другими государствами", - подчеркнула дипломат.
При этом она указала, что в случае агрессии Куба будет защищать свой суверенитет и независимость любой ценой.
США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.