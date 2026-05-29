Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 - РИА Новости, 29.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:11 29.05.2026
В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95

В Крыму ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 в 20 литров

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму с 9:00 мск 30 мая вводится ограничение на продажу бензина марки АИ-95 — не более 20 литров в одни руки один раз в сутки.
  • Сергей Аксенов попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Ограничения на продажу бензина марки АИ-95 в 20 литров вводятся в Крыму с 9.00 мск 30 мая, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Принято решение об ограничении с 9:00 30 мая объема продажи бензина марки АИ-95 – не более 20 литров в одни руки один раз в сутки. Актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии, опубликованы на сайте Министерства топлива и энергетики Республики Крым", - написал Аксенов в своем канале в "Макс".
Он попросил крымчан не приобретать бензин впрок и осуществлять заправку транспортных средств в обычном режиме.
Ранее лимиты на продажу топлива ввели власти в Севастополе.
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Развожаев прокомментировал ситуацию с топливом в Севастополе
Вчера, 15:31
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)АИ-95
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала