Глава парламента Крыма прокомментировал письмо Зеленского Трампу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому в письме президенту США Дональду Трампу следовало просить об организации мирных переговоров, а не о новых поставках оружия, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению военного конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния", - сказал Константинов.
По его мнению, Зеленский не видит себя вне военного конфликта, продолжение которого гарантирует ему пребывание у власти и наживу за счет различных коррупционных схем.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.