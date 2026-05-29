Глава парламента Крыма прокомментировал письмо Зеленского Трампу
10:42 29.05.2026
Глава парламента Крыма прокомментировал письмо Зеленского Трампу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский написал письмо Дональду Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них.
  • Владимир Константинов считает, что ему следовало просить об организации мирных переговоров.
  • Глава крымского парламента отметил, что Зеленский не видит себя вне военного конфликта, продолжение которого гарантирует ему пребывание у власти.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Владимиру Зеленскому в письме президенту США Дональду Трампу следовало просить об организации мирных переговоров, а не о новых поставках оружия, поделился мнением с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
Зеленский написал письмо Трампу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов в ВСУ, сообщило ранее украинское издание Kyiv Independent.
"Зеленский не о том попросил, отправляя письмо Трампу. Если бы он действительно стремился к прекращению военного конфликта, то попросил бы помочь организовать переговоры о мире, а не новые поставки оружия, рассчитывая на продолжение военного противостояния", - сказал Константинов.
По его мнению, Зеленский не видит себя вне военного конфликта, продолжение которого гарантирует ему пребывание у власти и наживу за счет различных коррупционных схем.
Украина в мае столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.
