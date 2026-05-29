Космонавт рассказал, какое движение в открытом космосе самое сложное

МОСКВА, 29 мая - РИА Новости. Совершение небольших движений пальцами и руками в скафандре из-за постоянного сопротивления перчатки являются самыми трудными в открытом космосе, рассказал российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

Кудь-Сверчков с Сергеем Микаевым совершили выход в открытый космос 27 мая. Они установили на Международной космической станции аппаратуру для изучения солнечных вспышек, забрали кассету эксперимента по выращиванию полупроводников и контейнер с бактериями и семенами, которые провели в открытом космосе почти пять лет.

« "Действительно, работа в скафандре - это физически напряженная работа. Скафандр жесткий, и для каждого движения требуется тратить силы. Самое трудное движение в скафандре - это мелкие движения пальцами и руками, когда ты делаешь маленькие движения, но перчатка все время сопротивляется", - сказал Кудь-Сверчков во время сеанса связи с первым вице-премьером РФ Денисом Мантуровым и советником премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджитом Довалом.

Поэтому, продолжил космонавт, надо очень внимательно подходить к тому, как ты берешь и захватываешь предмет, как ты двигаешь кистью и рукой, чтобы делать эти движения наиболее эффективно и тратить меньше сил.

"Но все равно сил уходит достаточно много, и после выхода в открытый космос еще какое-то время чувствуются болевые ощущения", - отметил Кудь-Сверчков.

Он объяснил, что работа в открытом космосе предполагает наличие у космонавта хорошей физической подготовки, что достигается путем тренировок в Центре подготовки космонавтов в Звездном Городке.