В Роспотребнадзоре рассказали, почему человек не чувствует укус клеща - РИА Новости, 29.05.2026
01:50 29.05.2026
В Роспотребнадзоре рассказали, почему человек не чувствует укус клеща

Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезни Лайма. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Укус клеща в большинстве случаев не вызывает болезненных ощущений, так как в состав его слюны входят обезболивающие и сосудорасширяющие вещества.
КАЛИНИНГРАД, 29 мая - РИА Новости. Укус клеща в большинстве случаев человек не чувствует, так как в состав слюны клеща входят обезболивающие и сосудорасширяющие вещества, ощущение зуда наступает через 6-12 часов, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
"В большинстве случаев присасывание клеща не вызывает болезненных ощущений, так как в состав его слюны входят обезболивающие, сосудорасширяющие и препятствующие свертыванию крови вещества. Спустя 6-12 часов возможны проявления саднения и зуда в месте присасывания", - сказала Бабура.
Она отметила, что не всегда укус клеща приводит к заражению инфекционными заболеваниями, так как не каждый клещ - носитель инфекции. Но если он все-таки инфицирован, то на клиническую картину развития болезни у человека влияет количество возбудителя в клеще.
