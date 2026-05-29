Российский сенатор рассказал об отсутствии гуманитарной помощи в Херсоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Население подконтрольного ВСУ Херсона не видит реальной гуманитарной помощи, о которой говорят международные организации, сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
- По его словам, в лучшем случае гуманитарную помощь раздают для создания "контента и картинки".
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости. Население подконтрольного ВСУ Херсона не видит реальной гуманитарной помощи, о которой говорят различные международные организации, сообщил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
"О том, что в Херсоне организуют гуманитарные миссии различные международные организации, большинство жителей узнают из новостей. Простые жители этой помощи не видят", - сказал Кастюкевич.
По его словам, в лучшем случае, как говорят херсонцы, какую-то раздачу организуют для "контента и картинки".