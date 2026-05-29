В Калининградской области мужчина получил 13 лет за контрабанду наркотиков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина пытался перевезти более 40 килограммов гашиша через таможню из Польши в Калининградскую область.
- Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
КАЛИНИНГРАД, 29 мая – РИА Новости. Калининградский облсуд приговорил мужчину, который перевез 40 килограммов гашиша через таможню для сбыта в России, к 13 годам колонии, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.
По информации УФСБ, в ходе досмотра легкового автомобиля, ехавшего из Польши, изъят гашиш весом более 40 килограммов, который он намеревался сбыть на территории Калининградской области.
"Приговором Калининградского областного суда Мокрицкий В.А… приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль фигуранта конфискован.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 4 статьи 229.1, частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ "Контрабанда наркотических средств через таможенную границу в особо крупном размере" и "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"